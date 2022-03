Hunde dürfen nicht in Flüchtlingsunterkünfte: Sorge vor Überfüllung der Tierheime

Anzeige

Bonn. Fast 100.000 ukrainische Flüchtlinge sind bereits in Deutschland eingetroffen. Einige von ihnen wollen auch ihre geliebten Vierbeiner nicht im Kriegsgebiet zurücklassen und bringen sie mit über die Grenze. Nun schlägt deshalb der Deutsche Tierschutzbund in einer Pressemitteilung Alarm.

Auf Deutschland rolle eine „nicht-humanitäre Katastrophe“ zu, wie der Verein mitteilt. Immer mehr Flüchtende kämen mit Tieren nach Deutschland, „die Flüchtlingsunterkünfte verbieten aber Tierhaltung“. Das Problem liegt nun auf der Hand: Wo sollen die Hunde und Katzen hin?

Von der auf den ersten Blick naheliegenden Lösung sei abzuraten. „In den Tierheimen gibt es nicht genügend Aufnahmekapazitäten, zumal einige der Tiere zuerst in Quarantäne gehen müssen“, heißt es in der Mitteilung. Deswegen stellt der Verein mitsamt seiner Landes- und Mitgliedsverbände entsprechende Forderungen an die politischen Akteure.

Unter anderem umfasst der Sieben-Punkte-Katalog die Forderung, dass die Haltung von verträglichen Tieren in Flüchtlingsunterkünften nach einer tierärztlichen Untersuchung sofort zugelassen werden und dadurch entstehende Kosten durch die Behörden übernommen werden sollen. „Wir lassen die Menschen nicht alleine, aber genauso wenig die Tiere“, schreibt der Deutsche Tierschutzbund.