Hunde bei Hitze im Auto: Tierschutzbund fordert Haltungsverbot

Osnabrück. Der Tierschutzbund fordert Haltungsverbote, wenn Hunde von ihren Besitzern in überhitzten Autos zurückgelassen werden. Es sei hinlänglich darüber aufgeklärt worden, dass Hunde in aufgeheizten Autos in Lebensgefahr gerieten, sagte Verbandspräsident Thomas Schröder der “Neuen Osnabrücker Zeitung”.

Immer wieder Hunde in heißen Autos

Für solche Menschen brauche es ein Tierhaltungsverbot. “Sie sind nachweislich nicht in der Lage, die notwendige Verantwortung für ein Tier zu übernehmen”, sagte Schröder. Immer wieder kommt es vor, dass Hunde in zu heißen Autos in Lebensgefahr geraten und gerettet werden müssen.