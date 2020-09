Hund will im Meer Möwen jagen und muss von der Küstenwache gerettet werden

Anzeige

Anzeige

Einen solchen Rettungseinsatz erleben die Mitarbeiter der walisischen Küstenwache vermutlich auch nicht alle Tage: Wie ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, mussten die Einsatzkräfte einen Hund aus dem Meer retten. Dieser hatte zuvor am Strand Möwen gejagt und war den Tieren - getreu seinem Jagdinstinkt - ins Meer gefolgt. Knapp einen Kilometer schwamm das Tier hinaus, fand dann aber nicht aus eigener Kraft den Weg zurück an Land.

Wie das Video, das von einem Mitarbeiter der freiwilligen Küstenwache aus einem Rettungsboot aufgenommen wurde, zeigt, schwamm der Vierbeiner verängstigt und orientierungslos im Meer herum. Nachdem die Helfer das Tier beruhigen konnten, gelang es ihnen, den erschöpften Hund ins Boot zu heben und an Land zu bringen. Dort wartete bereits sein sichtlich erleichtertes Herrchen auf den kleinen Ausreißer.

In den sozialen Medien wurde das Video von der ungewöhnlichen Wasser-Rettungsaktion bereits vielfach geliked und geteilt. Vor allem die Crew der Küstenwache erhielt von den Nutzern viele positive Reaktionen für die tierische Rettungsaktion auf hoher See.