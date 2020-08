Hund beißt Kind ins Gesicht und schwer verletzt es schwer

Anzeige

Sulzfeld. Bei Sulzfeld (Kreis Karlsruhe in Baden-Württemberg) hat ein Hund einen Siebenjährigen ins Gesicht gebissen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag erlitt das Kind so schwere Verletzungen, dass es mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebrachtwerden musste.

Das Kind sei am Mittwochabend während einer Freizeitveranstaltung von dem Tier verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Einzelheiten zum Hergang werden noch ermittelt. Um welche Art von Hund es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt.