Im Teenageralter lernt die inzwischen 25-jährige Izzie East ihren heutigen Verlobten kennen. Das Paar aus dem britischen Malton (North Yorkshire) liebt es, Fast-Food zu essen. Schon bald steigen die Kilos - allerdings nur bei Izzie. Doch die junge Frau schafft es durch Bewegung mit dem Hula-Hoop-Reifen, ganze 60 Kilogramm abzunehmen - und das, obwohl sie noch immer gerne Fast-Food isst.

Gegenüber der Zeitung "The Sun" sagte Izzie East zu ihrem damaligen Gewicht: "Ich fühlte mich nicht gut." Schließlich wurde ihr gesagt, dass Unfruchtbarkeit und eine Fettleber im Alter von nur 21 Jahren drohten, wenn sie nicht abnehmen würde.

Reifen kommt mit in den Urlaub

So ganz umkrempeln wollte die junge Frau ihr Leben aber nicht: Die damals 18-Jährige hatte Angst, in ein Fitnessstudio zu gehen. Stattdessen wollte sie lieber Hula-Hoop-Training machen. Und tatsächlich, täglich 20 Minuten reichten, um die Kilos purzeln zu lassen: "Als ich damit anfing, konnte ich die Ergebnisse kaum glauben, besonders an meinen Beinen und Armen", sagte sie gegenüber der Zeitung. Zuvor habe sie gedacht, dass das überhaupt nichts bringen würde. Inzwischen hat die 25-Jährige mehrere der Sportgeräte zu Hause. "Mein Reifen wiegt 1,6 Kilogramm und ich mache alle möglichen Dinge damit, sogar Kniebeugen und Ausfallschritte."

Die Übungen hätten ihr geholfen, den Bauch zu straffen und die überschüssige Haut loszuwerden. Sogar ein vor längerer Zeit gekauftes Hochzeitskleid falle ihr inzwischen von den Hüften. „Ich bin jetzt süchtig danach", sagt sie über den Sport. Den Reifen nehme sie sogar mit in den Urlaub. Dort seien die Leute immer wieder fasziniert und könnten kaum glauben, dass East damit so viel abnehmen konnte.

Inzwischen ist Izzie East eine Social-Media-Influencerin mit fast 20.000 Followern und wird bei Instagram als "Hula-Hoop-Queen" gefeiert. "Ich mache täglich 10.000 Schritte und 20 bis 30 Minuten Hula Hooping", sagt sie. Nur eines steht nach der radikalen Gewichtsreduzierung noch an: Ihr trägerloses Brautkleid muss vor dem großen Tag definitiv noch einmal angepasst werden.

RND/ce