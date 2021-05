Hubschrauber stürzt bei Ausbildungsflug in Florida ab - keine Überlebenden

Anzeige

Leesburg. Beim Absturz eines Feuerwehrhubschraubers in Florida sind vermutlich alle Personen an Bord getötet worden. Der Helikopter sei bei einem Ausbildungsflug in der Nähe des Flughafens von Leesburg am Dienstag in ein Sumpfgebiet gestürzt, teilte die US-Luftfahrtbehörde mit. Zunächst sei eine Leiche gefunden worden, Überlebende habe man nicht entdeckt.

„Der Absturz scheint ein Totalverlust zu sein“, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Noch Stunden später versuchten Retter, zu dem Wrack vorzudringen.