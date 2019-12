Hubschrauber mit sieben Insassen vor der Küste Hawaiis vermisst

Anzeige

Honolulu. Die Küstenwache auf Hawaii sucht nach einem Ausflugshelikopter mit sieben Menschen an Bord. Der Hubschrauber, in dem sich auch zwei Minderjährige befinden sollen, sei von einer Küstentour auf der Insel Kauai nicht zurückgekehrt, teilte die Behörde am Donnerstagabend auf der zu den USA gehörenden Inselgruppe mit.

"Die Wetterbedingungen sind schwierig", sagte Robert Cox von der Koordinierungsstelle in der Hauptstadt Honolulu. Wolken und Regen begrenzten die Sichtweite den Angaben zufolge auf gut sechs Kilometer. Zudem wehe ein heftiger Wind, das Meer schlage hohe Wellen. Geschultes Personal habe sich mit einem Helikopter vor Ort auf die Suche begeben, hieß es.

Der Besitzer hatte den Hubschrauber als vermisst gemeldet

Der Besitzer der Maschine hatte demnach den Hubschrauber als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht zur vereinbarten Uhrzeit von dem Rundflug heimgekehrt war.

