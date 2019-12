Hubschrauber-Bruchlandung im Schneesturm in Sibirien: 16 Verletzte

Anzeige

Krasnojarsk. Die Bruchlandung ihres Hubschraubers in Sibirien haben mehr als 20 Menschen überlebt - einige von ihnen mit schweren Verletzungen. Der MI-8 mit Ölarbeitern an Bord geriet in dem Ort Bajkit in der Region Krasnojarsk am Mittwoch in einen Schneesturm und legte eine harte Notlandung hin. 16 Menschen seien verletzt worden, sieben so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, teilten die örtlichen Behörden mit.

Demnach waren die Arbeiter gerade auf dem Weg zu einem Ölfeld, als der Hubschrauber in den Sturm geriet. Alle 24 Menschen an Bord hätten überlebt, hieß es. Der Hubschrauber wies schwere Schäden auf, wie auf Bildern zu sehen war.

RND/dpa