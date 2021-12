Flugzeug stößt in Houston mit Gleitschirm zusammen - zwei Tote

Anzeige

Fulshear. Beim Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs mit einem Gleitschirmflieger sind in den USA zwei Menschen getötet worden. Die einmotorige Maschine sei am Dienstag westlich von Houston mit dem Gleitschirm kollidiert, teilte die Flugaufsichtsbehörde mit. Der Paraglider stürzte mit seinem Schirm in einem Garten ab, das Flugzeug sei in der Nähe aufgeschlagen. Beide Piloten kamen ums Leben. Sie waren jeweils die einzigen Personen an Bord.

Ermittlungen zum Unfall eingeleitet

Bei dem Gleitschirm habe es sich um einen motorisierten Flieger gehandelt, der in Texas nur unter bestimmten Bedingungen geflogen werden darf, wie das Lokalblatt „Houston Chronicle“ berichtet. So ist der Flug nur tagsüber und weit entfernt von Flugschneisen und Flughäfen gestattet. Am Umfallort seien Gleitschirmflüge allerdings keine Seltenheit. „Es ist nicht ungewöhnlich Gleitschirme in dieser Gegend zu sehen“, zitiert das Blatt einen Polizeibeamten der örtlichen Behörde. Einen derartigen Zusammenstoß habe es dort jedoch noch nie gegeben.

Die Flugaufsichtsbehörde habe nun Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Bisher seien die Opfer noch nicht identifiziert worden.