Hotels für Obdachlose öffnen: Initiatoren überreichen Petition

Hannover. Eine bundesweite Initiative von 13 deutschen Straßenzeitungen fordert die Unterbringung von Obdachlosen in Hotels. Redaktionsleiter Volker Macke und Mitherausgeberin Margot Käßmann vom niedersächsischen Magazin „Asphalt“ wollen am Dienstag dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) eine entsprechende Petition überreichen. Die Petition, die sich an alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten richtet, haben nach Angaben der Initiatoren bereits mehr als 118.000 Bürger unterzeichnet.

Obdachlose könnten sich in der Corona-Pandemie tagsüber in den Wärmestuben und nachts in Sammelnotunterkünften vor der Infektionsgefahr kaum schützen, erläuterten die Initiatoren. Auch hätten Essenausgabestellen, Tagesaufenthalte, Arztpraxen und viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ihr Angebot reduziert. Auch deshalb seien in diesem Winter viele Obdachlose schon gestorben. Nur in Einzelunterbringungen könnten die Menschen geschützt werden.

Von Dienstagabend bis zum Mittwoch will sich zudem der „Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit“ in Hannover mit einer Kundgebung und einem Zeltlager vor dem Rathaus der Stadt für die Einzelunterbringung von Obdachlosen starkmachen.