Zermatt. Der wie ausgestorbene Wintersportort Zermatt macht das Matterhorn zum Symbol der Hoffnung in schweren Zeiten: Ein Lichtkünstler wirft abends für mehrere Stunden ein Licht auf das markante Wahrzeichen der Schweiz. Auf dem über 1000 Meter hohen Felsmassiv erscheint zum Beispiel der Schriftzug “Hope” (Hoffnung) oder die quadratische Schweizer Flagge mit dem weißen Kreuz auf rotem Grund.

Die Ortschaft hat den Lichtkünstler Gerry Hofstetter mit der Aktion, die unter dem Hashtag “#hope” in sozialen Medien verfolgt werden kann, beauftragt. Seit dem 24. März beleuchtet Hofstetter nun täglich das Matterhorn mit abwechselnden Projektionen. Per Webcam-Übertragung kann dem Lichtspektakel von überall auf der Welt beigewohnt werden.

Matterhorn-Beleuchtung am 25. April: Iran, Nepal, Kanada, Pakistan

Am Samstag erstrahlt auf dem Matterhorn unter anderen die Flagge des Iran. Laut den Veranstaltern der Aktion gehört der Iran “zu den Ländern, welche am meisten vom Coronavirus betroffen sind”. Mit der Projektion der iranischen Flagge wolle man “ein Zeichen der Hoffnung” setzen und der Bevölkerung des Landes “viel Kraft und Durchhaltewillen” wünschen.

Am 25. April 2020 ist die Flagge des Iran für einige Zeit auf dem Matterhorn zu sehen. © Quelle: Foto: Michael Portmann

Alle Länder, deren Flaggen am Samstag, 25.04.2020 auf das Matterhorn projiziert werden:

Iran

Pakistan

Kanada

Nepal

Am 24. April auf dem Matterhorn: Österreich, Polen, Türkei und weitere Länder

Am Freitagabend, 24. April, wurden unter anderen die Flaggen Polens, der Türkei und Österreichs für einige Zeit auf das Matterhorn projiziert. Österreich lebe “wie die Schweiz stark vom Tourismus", schreibt die Tourismusbehörde Zermatt auf ihrer Website. “Zudem arbeiten viele Österreicher in der Schweiz im Gastgewerbe”.

Am 24. April wurde die österreichische Flagge auf das Matterhorn projiziert. © Quelle: Foto: Michael Portmann

Die Flaggen dieser Länder waren am 24. April auf dem Matterhorn zu sehen:

Liechtenstein

Österreich

Polen

Russland

Singapur

Südkorea

Thailand

Türkei

Ungarn

Lichtprojektionen auf das Matterhorn noch bis 26. April

“Das Matterhorn steht seit jeher als Symbol der Schweiz sowie als Ort der Kraft und des Halts”, teilte die Stat mit. “Zermatt ist überzeugt: So stark wie das Matterhorn, so stark muss die Gesellschaft nun zusammenstehen, verankert sein und den Sturm vorbeiziehen lassen.” Die Aktion soll noch bis einschließlich Sonntag, 26. April laufen. Die Webcams rund um das Matterhorn übertragen die Livebilder der Projektionen in hoher Qualität auf einer Website.

Zermatt hat Betten für mehr als 13.000 Gäste und hätte zur Osterzeit mit ausgebuchten Quartieren gerechnet. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist aber auch dort der Tourismus vorerst eingestellt.

