Berlin: Mann stürzt neun Meter tief von Holocaust-Mahnmal und muss ins Krankenhaus

Berlin. Ein Tourist ist am Holocaust-Mahnmal in Berlin von einer meterhohen Betonstele gestürzt. Der 21-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag rund neun Meter in die Tiefe gefallen, teilte ein Polizeisprecher mit. Rettungskräfte brachten den Mann demnach mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Warum der Mann gestürzt ist, war nach den Angaben vom Sonntagmorgen unklar, Fremdeinwirkung könne allerdings ausgeschlossen werden.

Polizei bestätigt nicht die Vermutung von Medien

Angaben aus Medienberichten, wonach der Mann vermutlich an einer unbeleuchteten Stelle auf den Boden gesprungen war und die Höhe unterschätzt hatte, bestätigte die Polizei nicht.