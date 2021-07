„Hol dir die Kameltreiber“: Rassismus-Eklat bei deutschen Radfahrern

Anzeige

Beim olympischen Einzelzeitfahren ist es rund um das deutsche Team zu einem Rassismus-Eklat gekommen. Im Fernsehen war zu sehen, wie der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer, Patrick Moster, rassistische Aussagen tätigt. Er rief dem Radprofi Nikias Arndt mehrfach „Hol dir die Kameltreiber!“ zu - in Anspielung auf zwei Radfahrer aus Eritrea und Algerien, die vor Arndt fuhren.

Nicht nur bei TV-Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte diese Aussage für Irritation und Kritik. Auch ARD-Kommentator Florian Naß zeigte sich schockiert.

Direkt nach den Rufen musste er sich kurz sammeln, sagte dann aber: „Patrick Moster war derjenige, der da eben gerufen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerufen hat, war das total daneben. Aber sowas von daneben“, kommentierte er.

+++ Alle Infos zu den Olympischen Spielen finden Sie in unserem Liveblog +++

Moster entschuldigt sich nach Entgleisung: „Wollte niemanden diskreditieren“

Ein Video-Ausschnitt, in dem sowohl Moster Rufe als auch die Einordnung von Naß zu hören sind, wurde in den sozialen Medien am Mittwochvormittag Dutzendfach geteilt. Während Moster, selbst ehemaliger Profi, scharf kritisiert wird, loben die Userinnen und User das schnelle Handeln von Naß. „Finde Florian Naß als Kommentator sowieso super. Gut, dass er das direkt anspricht“, schreibt ein Nutzer.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bat Moster um Entschuldigung für seine Entgleisung. „Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen. Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren.“

Bisher haben sich weder der Deutsche Olympische Sport-Bund noch der Bund Deutscher Radfahrer zu den Äußerungen gemeldet.