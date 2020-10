Paketzusteller von Traktoranhänger überrollt und getötet

Anzeige

Anzeige

Hohenthann. Ein 37-Jähriger ist in Niederbayern von einem Traktoranhänger überrollt und tödlich verletzt worden. Offenbar habe der Paketzusteller den Traktor übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Augenzeugen zufolge hatte er gerade ein Paket ausgeliefert und wollte wieder in seinen am Straßenrand geparkten Wagen einsteigen. Er starb am Montagmittag noch an der Unfallstelle in Hohenthann (Landkreis Landshut).