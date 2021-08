Hochwasserwarnung für mehrere Flüsse in Sachsen-Anhalt

Anzeige

Magdeburg. Angesichts drohender massiver Regenfälle hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vor möglichem Hochwasser an einigen Flüssen gewarnt. Die Warnung gelte für die Bode, ihre Nebenflüsse und die Ilse, hieß es in einer Mitteilung am Sonntagabend.

Bei Eintreffen der prognostizierten Niederschläge sei mit einem rasanten Anstieg der Abflüsse zu rechnen, dabei könnten an den Hochwassermeldepegeln die Richtwerte von Meldegrenzen beziehungsweise der Alarmstufe eins erreicht und überschritten werden. Alarmstufe eins ist die niedrigste von vier Meldestufen.

Bis zum Montagnachmittag ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes anhaltender, teils kräftiger Regen mit Schwerpunkt vor allem in einem Streifen von Anhalt und dem Burgenland bis zum Ost-Harz zu erwarten. Dabei könnten gebietsweise bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen.