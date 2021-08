Hochwasserkatastrophe: Staatsanwaltschaft Köln prüft Aufnahme von Ermittlungen

Anzeige

Köln. Die Staatsanwaltschaft Köln prüft, ob im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe Ermittlungen aufgenommen werden. Mit den Staatsanwaltschaften in Bonn und Koblenz, in deren Bereich ebenfalls Hochwasser-Gebiete liegen, finde ein enger Austausch statt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag. Gegenstand der Prüfung seien alle in Betracht kommenden Delikte. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.