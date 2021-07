Anzeige

In Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kam es durch das Tiefdruckgebiet „Bernd“ nach Starkregen und Gewittern zu großen Überschwemmungen und Hochwasser. Dabei wurden viele Menschen getötet oder werden noch vermisst. Ganze Häuser sind durch die Fluten eingestürzt, und es kam zu schweren Schäden an der Infrastruktur. Der Landkreis Ahrweiler und die Region Eifel mit den Orten Erftstadt und Schuld sind neben den Städten Wuppertal und Hagen am stärksten von den Folgen der Unwetter betroffen. In welchen Orten und Regionen ebenfalls Überschwemmungen aufgetreten sind, erfahren Sie hier im nachfolgenden Überblick.

Nordrhein-Westfalen: betroffene Regionen und Orte

In Nordrhein-Westfalen sind laut dem Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz in Bonn (BBK) folgende 23 Städte und Landkreise von den Überflutungen betroffen:

Oberbergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Mettmann

Heinsberg

Düren

Hochsauerlandkreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Wuppertal

Rhein-Erft-Kreis

Bochum

Hagen

Mülheim an der Ruhr

Euskirchen

Essen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Köln

Leverkusen

Solingen

Märkischer Kreis

Oberhausen

Unna

Düsseldorf

Bottrop

Rheinland-Pfalz: betroffene Regionen und Orte

In Rheinland-Pfalz sind folgende Städte und Regionen von den Überschwemmungen betroffen:

Kreis Ahrweiler

Kreis Mayen-Koblenz Kreis Vulkaneifel Kreis Bitburg-Prühm Landkreis Trier-Saarburg Kreis Bernkastel-Wittlich die gesamte Region Eifel mit folgenden Kreisen:



