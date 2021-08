Hochwasser: Bayerischer Ort Dorfen ruft Katastrophenfall aus

Anzeige

Dorfen. Nach heftigem Starkregen und starken Überschwemmungen hat der bayerische Ort Dorfen im Landkreis Erding den Katastrophenfall ausgerufen. Wie der „Münchner Merkur” berichtet, wurden am Vormittag rund 250 Menschen wegen des Hochwassers evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht. Hilfs­organisationen versorgen die Menschen vor Ort.

In der gesamten Region Oberbayern hatte es am Montag stark geregnet, zahlreiche Keller waren vollgelaufen und Straßen waren überschwemmt worden. Unter anderem war die Autobahn 94 nach einem Erdrutsch zwischen Lengdorf und Dorfen voll gesperrt worden. Die Aufräum­arbeiten sollen sich noch bis zum Nachmittag hinziehen: „Da rutscht immer noch Erde nach“, so ein Polizeisprecher. In Nandlstadt war es infolge des Unwetters zudem zu einem Stromausfall gekommen.

In Dorfen sind aktuell alle umliegenden Feuerwehren mit rund 600 Einsatzkräften und zahlreichen Hochleistungs­pumpen des Katastrophen­schutzes im Einsatz. Sie pumpen überflutete Keller leer und überschwemmte Straßen frei. Rund 2300 Sandsäcke werden in Erding und Oberding zur Sicherheit abgefüllt und dann nach Dorfen gebracht.

Hochwasser flutet Hotel

Wie die „Passauer Neue Presse” berichtet, wurden im Ort zahlreiche Geh- und Radwege gesperrt. In einem Hotel wurde der Keller überflutet – 400 Gäste mussten in anderen Betrieben unterkommen.

Am Montag sei auch die Führungs­gruppe Katastrophen­schutz von Landrat Martin Bayerstorfer einberufen worden. „Natürlich hoffen wir alle, dass sich im Rückblick herausstellt, dass wir die Führungsgruppe Katastrophenschutz nicht gebraucht hätten“, so Bayerstorfer. „Aber wir wollen und müssen sichergehen, die jüngsten Ereignisse in Deutschland zeigen das. Unsere eigenen Erfahrungen aus dem Jahr 2013 kommen uns in der aktuellen Lage sehr zugute: Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Situation zu sichern und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren.“

Dazu hat die Führungsgruppe Katastrophen­schutz ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer (0 81 22) 58-17 78 können sich Bürgerinnen und Bürger bei Fragen melden.