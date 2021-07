„Waren überhaupt nicht vorbereitet“ - Betroffene schildert Situation im Hochwassergebiet

Anzeige

Bad Breisig/Landkreis Ahrweiler. Als Ulrike Gröger (63) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von lautstarken „Stromausfall“-Durchsagen der Feuerwehr geweckt wurde, hatte sie lediglich ihre Balkonpflanzen im reinland-pfälzischen Bad Breisig abgedeckt, um sie vor dem angekündigten Starkregen zu schützen. Nichts deutete vorher auf eine mögliche Hochwasserkatastrophe hin. Ihr Sohn beruhigte sie noch am Mittwochabend, es werde schon nicht so schlimm kommen.

Seitdem ist Ulrike Gröger an ihrem Wohnort, der nur wenige Autominuten vom besonders stark vom Hochwasser betroffenen Kreis Ahrweiler entfernt ist, von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel in den Supermärkten werden weniger, „zuletzt bekam ich nicht mal mehr Kartoffeln“. Doch die Gemeinschaft helfe sich gegenseitig. „Wer etwas zu Essen im Haus hat, der teilt“, sagte Gröger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Helfer packen an: Menschen in der Hochwasserregion helfen sich gegenseitig. Teils sind Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten, in Supermärkten fehlen immer mehr Lebensmittel. © Quelle: privat

Allein im Landkreis Ahrweiler haben mindestens 110 Menschen bei der Flutkatastrophe ihr Leben verloren. Auch am Sonntag suchten Rettungskräfte in den teils völlig zerstörten Ortschaften nach Opfern - auch mit Hilfe von Luftbildaufnahmen, die vom Hubschrauber aus gemacht wurden. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Toten weiter steigt, berichtet die Polizei in Koblenz.

Auch das kleine Städtchen Bad Neuenahr-Ahrweiler gleicht einem Trümmerfeld. Bagger heben Autos an, die sich in den Gassen verkeilt haben, vor den Häusern stapeln sich Tische, Stühle und anderer zerstörter Hausrat. Anwohner wie Thomas Bähr schaufeln Schlamm aus ihren Häusern. „Das haben wir gerade erst gekauft“, erzählt der Besitzer eines 300 Jahre alten Hauses.

Schnappschuss aus dem Auto: Trümmerteile auf einer Straße bei Ahrweiler. © Quelle: privat

„Die Menschen kommen einfach nicht zu uns durch“

In Bad Breisig sind die Bürgerinnen und Bürger noch glimpflich davongekommen. Der Entfernung zur Ahr sei Dank. Nur wenige Autominuten liegt Sinzig entfernt, ein Stück den Rhein hinauf. Was am Dienstag mit dem Auto noch schnell gefahren war, ist am Sonntag, unmöglich. Die Brücke zwischen den beiden Ortschaften ist unbefahrbar. „Ich habe genug Platz, angeboten, eine Familie in meinem Wohnzimmer aufzunehmen, doch die Menschen kommen einfach nicht zu uns durch“, sagte Gröger. „Wir können nicht richtig helfen - und das tut weh.“ Die Freundin ihres Sohnes habe in Sinzig eine Wohnung gehabt „und dort alles verloren“.

Die Barbarossa-Schule in Sinzig. © Quelle: privat

Gröger kann nicht verstehen, dass die Menschen in der Region nicht ausreichend vorgewarnt wurden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat angegeben, mit diesen Wassermassen gerechnet zu haben. „Wir waren überhaupt nicht auf die Situation vorbereitet. Selbst in den Nachrichten war vorab wenig zu hören und wenn, war nur von Starkregen die Rede“.

Ihre Tochter habe Angst, so Görger, immer wieder falle der Strom aus, Sirenen seien zu hören. Unlängst habe die Berufsbildende Schule der 19-Jährigen bekannt geben, dass auch mindestens ein Schüler und auch Lehrer unter den Todesopfern der Hochwasser-Katastrophe seien. Gröger erwartet nun von der Regierung schnelles handeln und fordert auch die Hotels in der Region auf, den Menschen ein Obdach zu geben. Denn „der Wiederaufbau wird dauern“, da ist sich Görger bereits jetzt sicher.