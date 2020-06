Höchste Unwetterwarnstufe: Starkregen, Gewitter und Hagel am Wochenende - zwei Verletzte nach Blitzeinschlägen

Anzeige

Hannover. Deutschland steht ein unruhiges Wochenende bevor: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern mit Sturm, Hagel und Starkregen. Am Samstag riefen die Experten für einige Landesteile die höchste Warnstufe aus. Das bedeutet: Warnung vor extremem Unwetter.

Besonders ungemütlich wird es (Stand: 14.30 Uhr) demnach in Niedersachsen südlich von Braunschweig, in Brandenburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern rund um Rostock. Hier warnt der Wetterdienst vor schwerem Gewitter, “extrem heftigem Starkregen” und Hagel.

Lübeck: Zwei Verletzte nach Blitzeinschlägen

In Lübeck waren Polizei und Feuerwehr ab 12.30 Uhr im Dauereinsatz. Rund 200 Mal mussten die Rettungskräfte ausrücken. Dutzende Keller liefen voll und es wurden mehrere Blitzeinschläge gemeldet, die auch zu Bränden in Gebäuden führten.

Zwei Menschen wurden verletzt, als ein Blitz einen Schuppen neben einem Wohngebäude in Brand setzte. Zwei Menschen, die sich in unmittelbarerer Nähe befanden, wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Im Lübecker Hauptbahnhof drohte Wasser in eine Stromverteilung zu laufen und einen Stromausfall zu verursachen. Auch hier waren die Einsatzkräfte angerückt, um Schlimmeres zu verhindern.

Unwetter in Deutschland: Vollgelaufene Keller in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg

In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg trafen am Mittag starke Gewitter und Starkregen ein. Vor allem in Wismar hatten die Feuerwehren viele Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Dort seien Keller und Tiefgaragen vollgelaufen. Die „Ostsee Zeitung“ berichtete, dass Gewitter an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zwischen Groß Sarau und Schönberg sowie zwischen dem Kreuz Wismar und der Raststätte Fuchsberg den Verkehr auf der Autobahn 20 zeitweilig zum Erliegen gebracht hätten. Stellenweise habe das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn gestanden.

Drei-Zentimeter-dicke Hagelkörner

Von Südosten ziehen die Gewitter auf. Dazu werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 60 l/m² in kurzer Zeit erwartet, sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter.

Für Berlin, den Osten Deutschlands, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gilt teilweise die zweithöchste Warnstufe. Hier warnt der DWD vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel.

Video Richtiges Verhalten bei Unwetter 0:59 min Wie bringt man sich bei Sturm und Gewitter in Sicherheit? © Matthias Schwarzer, Miriam Keilbach/RND

Angesichts der düsteren Wetterprognosen blieben selbst bei Temperaturen von bis zu 24 Grad die bei Kurzurlaubern sonst so beliebten Ostseestrände in Travemünde, Timmendorf oder Scharbeutz am Samstag weitestgehend leer. An den Küsten hatte der Seewetterdienst Hamburg sturmartige Windböen mit bis zu 88 km/h vorhergesagt.

Höchste Unwetterstufe: Auch Sonntag wird es ungemütlich

Schon am Freitag hatte der Wetterdienst die höchste Unwettergefahr für einen breiten Streifen “von Niedersachsen/südliches Schleswig-Holstein nach Osten und Südosten über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordhessen bis nach Nordbayern” prognostiziert. Sogar mehr als 50 Liter pro Quadratmeter seien möglich. “Zudem sind lokal größere Hagelansammlungen und örtlich schwere Sturmböen zu erwarten”, erklärte der Wetterdienst.

Auch am Sonntag wird es zu Unwettern kommen. Dann sind Gebiete von Niedersachsen und Ostwestfalen über die zentralen und östlichen Mittelgebirge bis nach Bayern bis ins östliche Baden-Württemberg betroffen.

In der Nacht zum Montag ist vom Erzgebirge über die Mitte bis nach Niedersachsen und Westfalen weiter teils gewittriger Regen möglich. Die Temperaturen gehen auf 16 bis neun Grad zurück. Am Montag bleibt es vor allem in der Südwesthälfte wolkig mit einzelnen Schauern und kräftigen Gewittern.

Unwetter in Frankreich

Am Freitag hatten starke Unwetter bereits in anderen Teilen Europas für Verwüstungen gesorgt. Im Département Gard in Frankreich waren am Freitag Tausende Haushalte ohne Strom, es kam zu Erdrutschen.

Video Heftige Überschwemmungen auf Korsika 0:50 min Nach Berichten von Augenzeugen wurden Autos und Müllcontainer von den Fluten weggespült. © Matthias Schwarzer, Miriam Keilbach/Reuters

Auf Korsika hatten tags zuvor Gewitter und Starkregen in der Inselhauptstadt Ajaccio zu chaotischen Zuständen geführt. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete, wurden annähernd 200 Menschen in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz.

Die Polizei sperrte wegen der Regenfälle zeitweilig den Zugang zu der Hafenstadt. Bilder zeigten Autos, die von den Wassermassen weggeschwemmt wurden. Die Mittelmeerinsel Korsika gehört zu Frankreich und ist im Sommer bei Touristen beliebt.