Hochsommerliches Wochenende: Heute bis zu 38 Grad erwartet

Offenbach. Deutschland steht ein hochsommerliches Wochenende mit Temperaturen von bis zu 38 Grad bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach prognostiziert viel Sonnenschein am Samstag - lediglich im Nordosten Deutschlands können am Nachmittag auch Quellwolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen im Alpen-Vorland 26 bis 30 Grad, sonst klettern die Werte auf 31 bis 38 Grad. An den Küsten soll es bei kühlendem Wind nicht ganz so heiß werden.

Ab dem Mittag wird’s richtig heiß

Ab den Mittagsstunden erwartet der Wetterdienst verbreitet eine starke, zum Teil sogar eine extreme Wärmebelastung. Am Nachmittag und Abend können im Nordosten vereinzelt auch kräftige Gewitter aufziehen - dann sind auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Ähnlich präsentiert sich der Hochsommer auch am Sonntag: Im Osten können sich einige Wolken blicken lassen - ab dem späten Nachmittag vereinzelt auch wieder mit Blitz und Donner. Überall sonst scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen erreichen erneut 31 bis 36 Grad - im Westen sind laut DWD sogar wieder bis zu 38 Grad möglich.

Hessen warnt vor extremer Hitze

Bereits am Freitag hatte die hessische Landesregierung ihre Bürger vor der Belastung durch die anstehende Hitze gewarnt. “Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind in praller Sonne und bei hoher Hitze gefährdet”, mahnte das Sozialministerium in Wiesbaden. Am Montag würden den vierten Tag in Folge Temperaturen über 32 Grad erwartet - damit sei die Hitzewarnstufe 2 des hessischen Warnsystems erreicht. Auch an den folgenden Tagen soll es voraussichtlich sehr heiß bleiben.

Video Kampf gegen die Rekordhitze! Klimaananlage einfach selbst bauen 0:58 min So kann man sich mit einfachsten Dingen des Haushalts eine eigene Klimaanlage bauen. Es braucht nur ein Handtuch, einen Ventilator, Stuhl und Eimer mit Wasser. © RND

“Halten Sie sich in kühlen Räumen auf, vermeiden Sie körperliche Aktivitäten, halten Sie die Fenster tagsüber geschlossen und öffnen Sie sie nachts und am frühen Morgen zum Lüften”, riet Staatssekretärin Anne Janz (Grüne). Die Wohnung könne durch geschlossene Rollläden und Markisen kühl gehalten werden, eine kühle Dusche oder ein kühles Bad könne zusätzliche Abkühlung verschaffen - ebenso wie kalte Packungen oder Wickel, feuchte Handtücher oder Schwämme sowie Fußbäder. Janz riet zu leichten Speisen und ausreichendem Trinken.

Waldbrände in Franken befürchtet

In Franken werden wegen hoher Waldbrandgefahr am Wochenende Hubschrauber und Beobachtungsflugzeuge über den Wäldern fliegen. Die Trockenheit der vergangenen Tagen sorge in Unterfranken für Dürre, teilte die Bezirksregierung in Würzburg mit. Deshalb werden von Freitag bis Sonntag Luftbeobachter mit zwei Beobachtungsflugzeugen über die gefährdeten Wälder Unterfrankens kreisen.

Dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes zufolge sind in Bayern derzeit besonders Unter- und Oberfranken gefährdet. Die oberfränkische Regierung ordnete für Samstag und Sonntag Beobachtungsflüge über den Wäldern an. An beiden Tagen werde in den Nachmittagsstunden der sogenannte “Schnelle Einsatzhubschrauber” über den Wäldern kreisen. Der Pilot sei zugleich ausgebildeter Luftbeobachter.

Auch in Mittelfranken werden laut Bezirksregierung am Samstag und Sonntag zwei ehrenamtliche Piloten und Luftbeobachter der Feuerwehr die Wälder auf Brandgefahren absuchen. Das Flugzeug lege an beiden Tagen jeweils am Nachmittag eine vorher festgelegte Route zurück. Neben der anhaltenden Trockenheit steige die Waldbrandgefahr auch durch Ausflügler, die vor allem nachmittags unterwegs seien.

Die fränkischen Bezirksregierungen warnen davor, im Wald mit offenem Feuer zu hantieren. Außerdem verweisen sie darauf, dass vom 1. März bis 31. Oktober in Wäldern ein Rauchverbot gelte. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könnten Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden.