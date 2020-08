"Hochsommer ist vorbei": Temperaturen kühlen nach Sturmtief “Kirsten” ab - keine Hitze mehr

Anzeige

Hannover. Nach dem schweren Sturmtief “Kirsten” normalisiert sich das Wetter ab Donnerstag wieder. Wie Meteorologe Jürgen Schmidt vom Portal “WetterKontor” dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt, werde das Wetter in den kommenden Tagen “schon recht herbstlich von den Temperaturen her”. So ströme kühle Luft vom Atlantik und später auch von der Nordsee nach Deutschland. Auch das relativ langsame Tief “Lynn” sorge laut Schmidt am Wochenende für “relativ wechselhaftes Wetter”.

Herbstwetter: Regenschirm einpacken

Der Regenschirm muss die nächsten Tage in ganz Deutschland eingepackt werden: Meteorologe Schmidt erwartet Schauer und Gewitter. So werde es Richtung Südosten sogar “längere Zeit” regnen. Am Freitag könne es im Süden, Westen und Osten noch bis zu 25 Grad werden. Im Norden wird es “relativ kühler”. Ab Samstag fallen die Temperaturen weiter ab, auch wenn die Sonne ab und an durchscheinen könne.

Video Videografik: So entsteht das Wetter 1:40 min Kalte und warme Luftmassen zirkulieren in der Atmosphäre. Wenn sie zusammentreffen, entstehen verschiedene Wetter-Phänomene. © AFP

Neues Hoch? Die große Hitze ist vorbei

Doch Meteorologe Schmidt gibt Hoffnung auf ein neues Hoch. Ab Donnerstag und Freitag nächster Woche könne es wieder etwas wärmer werden. Doch die 35-Grad-Marke werde dieses Jahr nicht mehr überschritten: “Die große Hitze ist vorbei”.