Hochhauswohnung in Köln brennt aus: 41 Menschen in Sicherheit gebracht

Köln. In einem Kölner Hochhaus hat es am Freitagabend gebrannt, so dass die Feuerwehr 41 Menschen in Sicherheit bringen musste. Eine Wohnung im neunten Obergeschoss des Gebäudes im Stadtbezirk Chorweiler sei völlig ausgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Person, die die Wohnung bewohnt habe, sei noch selbst aus der brennenden Wohnung gekommen und schwer verletzt worden. Vier weitere Menschen erlitten den Angaben zufolge Verletzungen.

Nachdem die ersten Notrufe gegen 19.30 Uhr eingegangen waren, gelang es den knapp 70 Einsatzkräften schon etwa eine halbe Stunde später, die Flammen zu löschen. Anschließend kontrollierten sie die über der ausgebrannten Wohnung liegenden Geschosse. Die Bewohner der übrigen Wohnungen sollten in diese zurückkehren können, wie der Sprecher sagte. Die Brandursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst noch unbekannt.