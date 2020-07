Hochgiftige Spinne in Bananenkiste entdeckt - Supermarkt geräumt

Anzeige

Blankenburg/Halberstadt. Eine Supermarktmitarbeiterin im Harz hat in einer Bananenkiste eine hochgiftige Spinne entdeckt. Das Geschäft in Blankenburg sei daraufhin am Samstag geräumt worden, teilte die Polizei in Halberstadt am Sonntag mit. Bei dem Krabbeltier habe es sich um eine Brasilianische Wanderspinne gehandelt, die wohl in der Obstkiste aus Südamerika in den Harz gereist war.

Da das Tier sehr giftig ist und als aggressiv gilt, wurde es nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst Artenschutz des Landkreises von der Feuerwehr getötet. Nach anderthalb Stunden konnte der Supermarkt wieder öffnen.