H&M verkauft keine Plus-Size-Größen mehr in Geschäften – Bloggerin verärgert

Der bekannte schwedische Klamottenhersteller H&M (Hennes & Mauritz) verkauft seine Plus-Size-Kollektion künftig nicht mehr in den Geschäften. Zuvor berichtete die Hamburger Morgenpost davon. Wie eine Pressesprecherin des Modeherstellers dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, werde nun das “gesamte H&M+ -Sortiment ausschließlich online zur Verfügung” gestellt. Damit werde den “Bedürfnissen unserer Kund*innen” gefolgt, so die Pressestelle von H&M.

Nachfrage verlagere sich auf den Online-Shop

Der Grund dafür liege am Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden. “Die Nachfrage nach unserem H&M+ -Sortiment hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf unseren Online Shop verlagert”, erklärte H&M dem RND. Die Pluz-Size-Bloggerin Julia Kremer vom Blog “Schönwild” ist verärgert. Kremer setzte sich schon zuvor mit dem Hashtag “#respectmysize” für Inklusivität in der Modebranche ein.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ihre Gedanken zur Entscheidung der Marke. So schrieb sie an ihre 88.000 Fans: “Ich denke es wäre schön, wenn man in vielen verschiedenen Kleidergrößen etwas im Einzelhandel (offline) finden würde.” So solle man ihrer Meinung auch an die Menschen denken, die nicht gerne online bestellen und “die Möglichkeit vielleicht gar nicht haben.” Kremer denkt auch an Shopping-Trips mit Freundinnen: “Überlegt doch mal wie schön es wäre beim shoppen mit Freundinnen auch etwas zu finden.”

Laut H&M seien in den Geschäften “alle Kundinnen und Kunden willkommen. Wir schließen niemanden aus.” So könne man allen [...] in den Geschäften als auch auf hm.com eine große Auswahl an Kollektionen und Größen anbieten.