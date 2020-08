Hitzewelle: Am Freitag bis zu 36 Grad erwartet

Anzeige

Offenbach. Sonne, Hitze, Trockenheit: In den kommenden Tagen lässt das Hochsommerwetter nicht locker. Im Westen wird es am Donnerstag bei bis zu 34 Grad am wärmsten, im Südosten klettert das Thermometer laut Vorhersage bis auf 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Waldbrandgefahr steigt

Am Freitag wird es laut DWD in der Spitze noch heißer: Die Höchstwerte liegen bei 30 bis 36 Grad. Auch am Wochenende setzt sich der Trend fort: Am Samstag und Sonntag liegen die Höchstwerte bei viel Sonne bei bis zu 37 Grad.

Währenddessen steigt auch die Waldbrandgefahr in Deutschland weiter. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt vor allem in Brandenburg am Wochenende die höchste Warnstufe. In vielen anderen Regionen wird Warnstufe vier von fünf erreicht.