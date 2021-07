Italien, Türkei, Griechenland: In diesen Teilen Europas wüten Waldbrände

Anzeige

In vielen Regionen Europas kämpfen Feuerwehr gegen Waldbrände, die Feuer breiten sich teils rasant aus. Wo die Flammen wüten, werden Quadratkilometer Land in Asche gelegt, Millionenschäden entstehen und Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Während an der bei Touristen beliebten türkischen Mittelmeerküste mehr als 60 Waldbrände lodern, kämpft die Feuerwehr in Italien sogar gegen rund 250 Buschbrände. Besonders betroffen sind unter anderem die Inseln Sardinien und Sizilien. Ein Überblick.

Türkei

Offiziellen Angaben zufolge brachen in 17 Provinzen an der türkischen Mittelmeerküste mehr als 60 Waldbrände aus. Im Zuge der Brände an der türkischen Mittelmeerküste und in weiteren Regionen sind mehrere Menschen gestorben. Das Besondere: Feuer, die in ihrer Zahl normalerweise über einen langen Zeitraum auftreten, seien innerhalb von zwei Tagen ausgebrochen, sagte am Freitag Bekir Pakdemirli, der Minister für Land- und Forstwirtschaft

Allein bei Waldbränden in der Region Antalya seien drei Menschen getötet und 122 verletzt worden, 58 Menschen seien in Behandlung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad am Donnerstag.

Italien

Landesweit kämpft Italien gegen Waldbrände und verzeichnet bereits Schäden in Millionenhöhe. In den Regionen Kalabrien, Latium, wo auch die Hauptstadt Rom liegt, Sizilien und Sardinien brennt es aktuell. Landesweit sprach die Feuerwehr von 250 Buschbränden.

Auf der italienischen Insel Sizilien kämpfte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag weiter über Stunden gegen Waldbrände an, besonders betroffen ist die Region südlich von Palermo rund um die Ortschaften Altofonte und Piana degli Albanesi. Wind treibt die Flammen laut Feuerwehr weiter an. Auch zwei Löschflugzeuge seien im Einsatz. Auf einem Video der Feuerwehr waren zahlreiche Brände an Hügeln zu sehen. Dicker Qualm und Rauchschwaden zogen über die Region. Bereits am Vortag waren Dutzende Einsätze im Zusammenhang mit Waldbränden gemeldet worden. Die Zivilschutzbehörde auf Sizilien sagte für Freitag für fast alle Provinzen der Insel die höchste Brandrisiko-Stufe voraus. Demnach besteht eine hohe Gefahr für Feuer in diesen Bereichen. Auf Sizilien herrschen derzeit Temperaturen weit über 30 Grad Celsius. Neben der Hitze begünstigt Trockenheit die Feuer.

Auch andere Teile Italiens sind von Bränden betroffen, etwa der Westen der Insel Sardinien. Dort richteten die Flammen in den vergangenen Tagen gewaltige Schäden an. Auf dem Festland rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben in Süditalien zu zahlreichen Einsätzen wegen Busch- und Waldbränden aus.

Spanien

Auch in Spanien wüteten in den vergangenen Tagen Waldbrände, einer der schwersten im Nordosten Spaniens westlich von Barcelona. Die Flammen hatten weit über 1000 Hektar Wald- und Ackerland zerstört. Die Löscharbeiten erschwerte Wind bei hohen Temperaturen um die 30 Grad und große Trockenheit. Es sei der bisher größte Waldbrand des Jahres in der waldreichen Region Katalonien, schrieb die Zeitung „El Periódico”. Asche habe bereits Teile von Barcelona erreicht.

Zuvor hatte bereits ein Waldbrand weiter nördlich an der Costa Brava 415 Hektar Wald in dem Naturschutzgebiet von Cap de Creus vernichtet.

Griechenland

In Griechenland wüten derzeit mehr als 50 Busch- und Waldbrände. Der gefährlichste Brand tobte in der Region Stamata-Dionysos rund 20 Kilometer nordöstlich von Athen. „Es wurden Häuser beschädigt. Viele Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden”, sagte der stellvertretende Gouverneur der Region, Wassilis Kokkalis, dem Nachrichtensender Skai. Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen, wie das Staatsfernsehen zeigte.

Die Feuerwehr ist derzeit in mehreren Teilen Griechenlands in Alarmbereitschaft, da in den kommenden Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 43 Grad Celsius erwartet wird.

Russland

Nach starkem Regen sind bereits vor einer Wochen Hunderte Wohnhäuser im Osten Russlands überflutet worden. Die Hochwasserlage hat sich mittlerweile wieder entspannt. Dafür wüten nun schwere Waldbrände in dem Land, die große Verwüstung angerichtet haben. Allein in der sibirischen Republik Jakutien sprach die Zivilschutzbehörde am Dienstag von Schäden in Höhe von mehr als einer Milliarde Rubel, das entspricht umgerechnet mehr als elf Millionen Euro.

Freiwillige löschen einen Waldbrand in der Republik Sacha, auch bekannt als Jakutien, im Osten Russlands. © Quelle: Ivan Nikiforov/AP/dpa

In dem besonders schwer betroffenen Gebiet im Nordosten Russlands liefen nach Angaben der Forstschutzbehörde zuletzt Löscharbeiten auf einer Fläche von mehr als 5000 Quadratkilometern – das ist etwa die doppelte Fläche des Großherzogtums Luxemburg.