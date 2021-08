Fällt diese Woche der europäische Hitzerekord?

Anzeige

Anzeige

Die andauernde Hitzewelle hat zahlreiche Regionen am Mittelmeer im Griff. Etliche Waldbrände toben wegen der Trockenheit und der Temperaturen über 40 Grad unter anderem in Griechenland, Italien und der Türkei. Auch nachts kühlt es sich vielerorts nicht unter 30 Grad ab. Mehrere Menschen kamen bereits ums Leben.

Und auch in der laufenden Woche werden sich die Temperaturen nicht abkühlen. Im Gegenteil: Es könnte sogar der europäische Hitzerekord fallen. Dieser wurde im Jahr 1977 in der griechischen Stadt Elefsina, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Athen, aufgestellt und liegt bei 48 Grad.

Meteorologe: Dienstag könnte Rekord in Antalya fallen

Anzeige

Was denken Meteorologen über einen möglichen Hitezrekord? “Das ist schwierig zu sagen”, merkt Meteorologe Jürgen Schmidt von “Wetterkontor” an. “Das kann jetzt natürlich passieren, ist aber immer schwierig vorauszusagen.” In der türkischen Stadt Antalya sei am Dienstag aber zum Beispiel mit 45 Grad die höchste Temperatur seit 2000 gemessen worden. “Gut möglich, dass noch der Allzeitrekord für Antalya fällt. Dienstag ist wohl der wärmste Tag dort”, sagt Schmidt.

In der türkischen Stadt lagen die Tageshöchsttemperaturen seit acht Tagen über 40 Grad. Noch länger her ist es, dass die Tiefsttemperaturen unter 25 Grad gesunken sind.

Auch in Athen kämpfen die Menschen mit der Hitze. Seit dem 27. Juli ist das Thermometer am Tag nicht mehr unter 35 Grad gesunken. Seit fünf Tagen herrschen dort Höchsttemperaturen über 40 Grad. Ein Ende der extremen Hitze ist erst am Wochenende in Sicht. “Dann zieht kalte Luft aus nordöstlicher Richtung über den Mittelmeerraum”, erklärt der Experte.

Waldbrände toben in Südeuropa

Anzeige

Neben der Hitze haben viele Mittelmeerregionen noch ein weiteres Problem: Brände zerstören ganze Wälder und Dörfer. Die Feuer sind auf die Trockenheit zurückzuführen, nicht auf die Hitze, betont Meteorologe Schmidt. “An vielen Orten in Südeuropa hat es seit fast zwei Monaten nicht mehr richtig geregnet”, erklärt er und führt aus: “Die Luft ist trocken und die Böden sind völlig ausgetrocknet. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, das kommt in jedem Sommer so vor.”

Einige Menschen fühlen sich an die letzte derartige Hitzewelle in Griechenland erinnert - so auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis: “Wir erleben die schlimmste Hitzewelle seit 1987”, sagte der Premier bei einer Krisensitzung am Montag. Damals kamen nach zehn Tagen mit über 40 Grad in Griechenland mindestens 1500 Menschen ums Leben.

Energiesystem kommt an die Grenze

Am Montag fiel in mehreren Regionen in der Türkei der Strom aus, unter anderem in Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa und Mersin. Grund sei ein mit der Hitze stark gestiegener Stromverbrauch, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums für Energie und natürliche Ressourcen. Klimaanlagen etwa laufen an vielen Orten seit Tagen auf Hochtouren. Auch in Griechenland wird vor der Überlastung des Energiesystems gewarnt. Die Menschen sollten ihre Klimaanlagen nicht niedriger als 26 Grad einstellen.

Wie bei jeder Hitzewelle rät Schmidt den Betroffenen, möglichst nicht in der Mittagszeit das Haus oder das Hotel zu verlassen, sondern erst in den Abendstunden. “Das ist gerade für Urlauber, die solche Extremtemperaturen nicht gewöhnt sind, gar nicht schön”, sagt Schmidt. Essenziell sei auch, viel Wasser zu trinken und keinen Alkohol. Auch vor direkter Sonneneinstrahlung sollten die Betroffenen sich schützen.