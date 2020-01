Hitler-Zitat auf Fleischer-Shirts: Innungsmeister verteidigt “Werbung”

Anzeige

Kleinmachnow. Das ging nach hinten los: Edeka-Mitarbeiter im brandenburgischen Kleinmachnow sorgen für viel Aufregung, weil sie Werbeshirts mit einem Hitler-Spruch darauf trugen, wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) berichtet. Demzufolge stand auf den Fleischer-Shirts: „Hart wie Stahl und zäh wie Leder – das sind die deutschen Fleischzerleger“.

Der Reichskanzler hatte den Ausspruch „Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ schon in seinem Buch „Mein Kampf“ erwähnt, zehn Jahre später wiederholte er die Phrase in seiner Rede auf dem Reichstag, wo er vor 50.000 Hitlerjugend-Jungen sprach. Den Mitarbeitern der Fleischtheke, die die Shirts kurzzeitig getragen hätten, sei der geschichtliche Hintergrund des Slogans nicht bewusst gewesen, sagte Alexandra Antonatus, Pressereferentin von Edeka Minden-Hannover, der MAZ. „Sie bedauern sehr, dass sie damit einen falschen Eindruck erweckt haben“, so die Sprecherin weiter.

Obermeister der Fleischer-Innung versteht Aufregung nicht

Wenig Verständnis für die Aufregung hat hingegen Mathias Bothe, Obermeister der Fleischer-Innung Potsdam. Er habe selbst ausländische Mitarbeiter, die alle sehr fleißig seien, sagte er der MAZ. Sich persönlich lässt er demzufolge mit dem politisch umstrittenen und in rechten Kreisen etablierten Satz zitieren: „Ich bin stolz, Deutscher zu sein.“ Er würde sich freuen, ein solches T-Shirt zu sehen. Man müsse die Kirche im Dorf lassen.

