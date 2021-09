Historisches Unwetter: Mindestens acht Tote nach schweren Regenfällen in New York und New Jersey

Anzeige

New York. Überreste des Hurrikans „Ida“ haben die Metropole New York und andere Orte im Nordosten der USA unter Wasser gesetzt und für chaotische Verhältnisse gesorgt. Wie die „New York Times“ berichtet, sind in den Wassermassen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen – sieben davon in New York, eine Person im angrenzenden Bundesstaat New Jersey.

Im New Yorker Central Park fiel binnen einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn detaillierter Aufzeichnungen, wie der Nationale Wetterdienst der USA mitteilte. Gouverneurin Kathy Hochul verhängte einen Notstand über den Staat New York.

Fahrverbot in New York

Das New Yorker Büro des Nationalen Wetterdienstes rief erstmals in seiner Geschichte einen sturzflutbedingten Notstand aus – eine für „überaus seltene Lagen“ reservierte Alarmstufe, die gilt, „wenn eine ernste Gefahr für menschliches Leben und katastrophaler Schaden durch eine Sturzflut eingetreten ist oder bald eintreten wird“. In der Stadt New York galt bis Donnerstagmorgen 5 Uhr ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge außer Einsatzwagen von Rettungsdiensten.

In der Metropole standen in der Nacht zum Donnerstag Autos sowie U-Bahn-Stationen und -Gleise unter Wasser, Müll trieb durch die überfluteten Straßen. Der U-Bahn-Betreiber MTA stellte den Betrieb komplett ein. Online gepostete Videos zeigten einen unter Wasser stehenden U-Bahn-Waggon, in dem die Fahrgäste auf den Sitzen standen.

Große Straßen unter Wasser

Auch der FDR Drive, eine der größten Straßen an der Ostseite Manhattans, sowie der Bronx River Parkway standen am Mittwochabend so tief unter Wasser, dass es kein Durchkommen mehr gab. Wegen schwerer Überschwemmungen stellte auch der Betreiber des Flughafens von Newark in New Jersey am Mittwochabend den Betrieb vorläufig ein, Züge zum Flughafen fuhren nicht mehr.

Menschen aus der Region posteten im Internet Videos von Wassermassen, die durch den Flughafen rauschten. In Mullica Hill, im Süden von New Jersey, stürzten mehrere Häuser ein, in Kearney ein Gebäude der US-Post. Mehrere Menschen seien zu dem Zeitpunkt in dem Haus gewesen, teilte die Polizei mit. Auch in ganz New Jersey wurde wegen des Unwetters der Notstand ausgerufen. In der Stadt Passaic kam mindestens ein Mensch in einem unter Wasser stehenden Auto ums Leben.

Mindestens zwei Tornados

Hunderttausende Menschen in New Jersey und Pennsylvania waren ohne Strom. Mindestens ein Tornado bildete sich außerhalb von Philadelphia, wie der Wetterdienst mitteilte. Ein weiterer war zuvor aus Maryland gemeldet worden. In Rockville in Maryland wurde ein Mensch in einem überschwemmten Wohngebäude tot aufgefunden, eine weitere Person wurde vermisst.

„Ida“ war am Sonntag als fünftstärkster Hurrikan in der Geschichte der USA in Louisiana im Süden auf Land getroffen und hatte sich daraufhin als tropisches Tiefdruckgebiet Richtung Norden bewegt und gewaltige Regenmengen niedergehen lassen. In Louisiana und Teilen von Mississippi haben nach wie vor Hunderttausende Haushalte keinen Strom oder Leitungswasser.