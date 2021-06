„Hier rastet Aalen aus!“: Italien-Fans feiern Sieg mit Autokorso

Anzeige

Italien hat am dritten Spieltag der Fußball-Europameisterschaft gegen Wales gewonnen und zieht somit als Gruppensieger in das Achtelfinale ein. Die Fans hierzulande freuten sich mit der italienischen Nationalmannschaft – und fuhren mit einem Autokorso durch die Stadt Aalen in Baden-Württemberg.

Wie ein Facebook-Video der Zeitung „Schwäbische Post“ zeigt, fuhren zahlreiche hupende Autos – mit italienischen Flaggen ausgestattet – vor wenigen Stunden durch die Straßen. „Italien hat es geschafft und da sagt Aalen: ‚Wir machen mal mit‘“, kommentiert der Lokalreporter, der das Video aufgenommen hat. „Hier rastet Aalen aus!“

Weiter scherzt er: „Alle haben Spaß. Mal gucken, welches Auto der ADAC gleich abschleppen muss. (...) „Schön, dass man sich so freuen kann!“ Zum Teil fuhren die Feiernden auf der linken Spur durch die Innenstadt. „Total viele Autos hier“, staunte der Reporter zwischendurch.

Am 26. Juni im Achtelfinale

Italien gewann am Sonntag mit 1:0 gegen Wales. Es ist das erste Mal in einer Europameisterschaft, dass eine Nationalmannschaft alle Spiele der Gruppenphase gewonnen hat – ohne ein Gegentor kassiert zu haben. Am 26. Juni tritt Italien im Achtelfinale an: Der Gegner steht noch nicht fest.