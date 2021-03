Hessen öffnet Fitnessstudios schon am Montag – unter strengen Corona-Auflagen

Anzeige

Wiesbaden. Die hessische Landesregierung hat angekündigt, Corona-Lockerungen für Sportler eher vorzunehmen als in der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel beschlossen. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag nach der Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden mit. Solche Abweichungen in einzelnen Bundesländern waren zuletzt nicht selten.

Von den Lockerungen in Hessen profitieren unter anderem auch Fitnessstudios, die bereits ab Montag (8. März) wieder den Betrieb aufnehmen dürfen – allerdings unter sehr strengen Auflagen. Es müssen Termine vereinbart und die Kontaktadressen der Besucher angegeben werden. Die Sportler müssen sich nach dem Prinzip „Click-and-Meet“ vor dem Training für einen festen Zeitraum anmelden. Außerdem darf sich nur eine Person pro 40 Quadratmeter Trainingsfläche im Studio aufhalten.

Kinder dürfen Gruppensport betreiben

In der Öffentlichkeit in Hessen dürfen zudem nicht mehr nur wie bisher ein Haushalt plus eine weitere Person treffen, sondern bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder, die dann nicht mehr mitgezählt werden. Die selben Zahlen gelten auch für Freizeit- und Amateursport, wobei Kinder bis 14 Jahre unter freiem Himmel aber auch wieder Gruppensport betreiben dürfen.

Am Donnerstag lag die Inzidenz in Hessen bei einem Durchschnitt von 68,0. Wenn der Wert im Land drei Tage konstant über 100 steigt, wird der Lockdown wieder verschärft – und die Fitnessstudios müssten wieder schließen.

Der harte Lockdown habe gewirkt und die Zahlen massiv nach unten gedrückt, sagte Ministerpräsident Bouffier. Dann habe es aber ein Stagnieren der Zahlen gegeben, und derzeit stiegen sie wieder an. Deshalb könne man den Weg aus dem Lockdown nur „behutsam und Schritt für Schritt“ gehen. Regionale Unterschiede bei den Neuinfektionen sollen demnach für die Öffnungsschritte keine Rolle spielen, ausschlaggebend ist die Inzidenz des Landesdurchschnitts.