Herzzerreißendes Video aus Australien: Koala bettelt um Wasser

Seit Wochen kämpft Australien mit den Buschbränden – und noch immer gibt es keine Entwarnung. Und nicht nur für die Menschen ist das Ganze eine Tragödie. Vermutlich Tausende Koalas wurden bereits getötet, bis zu 30 Prozent ihres Lebensraums wurden zerstört.

Aus der extremen Hitze Südaustraliens rührt nun eine Geschichte ganz besonders die Welt: Die Radfahrerin Anna Heusler war mit einer Gruppe von Freunden auf der Norton Summit Road in den Adelaide Hills unterwegs, als sie einen Koala mitten auf der Straße sitzen sah. Vor lauter Durst hatte der Kleine all seine Kraft und auch seine Scheu verloren, er kletterte zu Anna aufs Rad und ließ sich von ihr füttern.

Zu sehen ist das herzzerreißende Video auf Instagram, dazu schrieb sie: „Dieser Koala kam direkt auf mich zu, als ich hinunterfuhr, und kletterte auf mein Fahrrad, während ich ihm Wasser gab.“ Und: „Es gab etwa ein Dutzend Radfahrer um mich herum, die sich das (alles Männer) ansahen, und einige meinten, dass es wirklich das Beste war, was sie je gesehen haben. Was für eine wirklich wunderbare Erfahrung.“

Während dem kleinen Koala geholfen werden konnte, ist das Schicksal vieler seiner Artgenossen weiter ungewiss: Für die Hauptstadt Canberra und ihr Umland sowie die Region New South Wales wurde gerade erst wieder die Brandgefahr auf „ernst“ hochgestuft. In westlichen Vororten von Sydney steigt die Temperatur in diesen Tagen wieder auf mehr als 41 Grad Celsius.

An der mittleren Nordküste von New South Wales lebten vor den Bränden etwa 28.000 Koalas, doch die Wald- und Buschbrände nördlich von Sydney haben deren Zahl in den vergangenen Monaten erheblich dezimiert.

RND/mha