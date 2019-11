“Herr der Eheringe”: 71-jähriger Brite will zum neunten Mal heiraten

Anzeige

Anzeige

Somerset. Ron Sheppard (71) glaubt an die große Liebe - obwohl er schon acht gescheiterte Ehen hinter sich hat. Nun möchte der 71-Jährige zum neunten Mal vor den Traualtar treten, berichtet "Sun Online".

Doch seine neue zukünftige Frau - die 30-jährige Rose Hans - hat der Mann aus Somerset noch nie gesehen. Die beiden haben sich nach Angaben des Magazins vor einem Jahr im Internet kennengelernt. Die Amerikanerin möchte den 71-jährigen pensionierten Entertainment-Manager nun so schnell wie möglich heiraten und ab Februar als Krankenpflegerin in Großbritannien arbeiten. Mit diesem Beruf könne er ihr auch im Alter gut helfen, heißt es.

"Rose ist die Richtige"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Altersunterschied von 41 Jahren scheint das Paar nicht zu stören. Gegenüber der "Sun Online" sagt Sheppard: "Ich weiß, dass Rose die Richtige ist. Es macht nichts, dass wir uns noch nie getroffen haben, da ich sagen kann, dass wir perfekt zusammenpassen." Weiter meint er, dass das Alter nur eine Zahl sei. Es sei ihm egal, dass Rose nur halb so alt ist wie er.

Dass er bereits acht gescheiterte Ehen hinter sich hat, ist für den 71-Jährigen kein Problem. Irgendwas sei eben immer falsch gelaufen, das halte ihn jedoch nicht davon ab, weiter nach der Liebe zu suchen.

Mit 19 Jahren heiratete er zum ersten Mal

Sheppard, der in seiner Heimat auch als "Herr der Eheringe" bezeichnet wird, hat bereits acht Kinder. Dass Rose mit dem 71-Jährigen keiner Kinder haben könne, sei für eine Frau in dem Alter schwer, dennoch störe sie das nicht, so der Brite.

Anzeige

Gefallen am Heiraten hatte Sheppard schon früh entwickelt. Mit gerade mal 19 Jahren heiratete er zum ersten Mal. Anschließend sagte er sieben weitere Male "Ja".

Chronologie der Ehen Sheppards

Anzeige

Hochzeit Nummer Eins fand 1966 mit Margaret statt. Die Ehe scheiterte zwei Jahre später. Die beiden haben drei Kinder. Ehe Nummer Zwei fand 1973 mit Jeanette statt und hielt ein Jahr. Ehe Nummer Drei ging Sheppard 1976 mit Lesley ein, die beiden bekamen zwei Kinder, Sheppard trennte sich 1981. Nur ein Jahr später heiratete er Kathy, sie bekamen eine Tochter. Sue wurde 1986 Ehefrau Nummer Fünf, sie warf ihn 1997 raus. Zwei Jahre später (1999) gab er Usha das "Ja-Wort", die Ehe endete nach vier Jahren. Wan und Ron gingen 2003 den Bund der Ehe ein, doch nach acht Monaten wollte Wan zurück in ihre Heimat Bangkok. Ehe Nummer Acht mit Weng hielt immerhin zwölf Jahre (2004 bis 2016). Die Ehe scheiterte, weil sie ihm Betrug vorwarf.

RND/ce





Anzeige