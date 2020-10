Ferienstart und Feiertag: Staugefahr am ersten Oktober-Wochenende

Anzeige

Berlin/München. Der Beginn der Herbstferien in vier Bundesländern und der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober können am Wochenende für eine angespannte Situation auf den Straßen führen. Insbesondere auf dem Weg in die Berge, zu Seen oder zu den Küsten kann es zu Staus kommen, warnt der ADAC. Denn wer aktuell Ausflüge oder Urlaub plant, mache dies hauptsächlich innerhalb Deutschlands.

Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten am Freitag (2. Oktober) in die Ferien. Der Freitagnachmittag ist nach einer Prognose des Auto Club Europa (ACE) daher auch die stauanfälligste Zeit des Wochenendes. Auch der Pendlerverkehr spiele dabei eine Rolle.

Keine Sommer-Dimension

Am Samstag und Sonntag hingegen sinkt die Staugefahr laut ACE wieder. Zwar sei am Feiertags-Samstag gerade bei schönem Wetter mit erhöhtem Ausflugsverkehr zu rechnen - die Staugefahr sei aber überschaubar. Der ADAC weist außerdem auf das Feiertags-Fahrverbot für Lkw von mehr als 7,5 Tonnen hin. Zudem sei davon auszugehen, dass die Staulängen in der Herbstreisezeit “bei Weitem” keine Sommer-Dimension erreichen.

Neben den Großräumen Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und München ist am Wochenende insbesondere auf den Fernstraßen zu und von der Nord- und Ostsee mit Staus in beiden Richtungen zu rechnen. Außerdem auf folgenden Autobahnabschnitten:

A1 Hamburg - Bremen

Hamburg - Bremen A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 Halle/Leipzig– Nürnberg – München

Halle/Leipzig– Nürnberg – München A24 Hamburg – Berlin

Hamburg – Berlin A93 Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A96 München - Lindau

München - Lindau A99 Umfahrung München

Verkehr im benachbarten Ausland weniger stark

Der Reiseverkehr im benachbarten Ausland und dorthin dürfte wegen der Corona-Pandemie weniger stark ausfallen als im Vorjahr, schätzt der ADAC. Lebhaft werde es in Österreich und in der Schweiz am ehesten auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route. Auch die Strecken zu den Wanderzielen der Alpen könnten bei schönem Wetter stärker befahren sein.

Wer zum Wochenende einen Ausflug plant, sollte vorab Informationen über Ziel und Route einholen, mahnt der ACE. Auch kurzfristige Reisewarnungen seien möglich, außerdem könnten einzelne Gemeinden ein Anreiseverbot verhängen. An den Grenzen ist laut ADAC mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen. Wer aus Risikoregionen nach Deutschland zurückkommt, muss sich auf das Coronavirus testen lassen und gegebenenfalls mit Verhängung einer Quarantäne rechnen.

Über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben informiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft “Asfinag”.