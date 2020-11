Rockerchef Hanebuth kurzzeitig in Polizeigewahrsam

Anzeige

Hannover. Die Polizeidirektion Hannover ermittelt gegen “Hells-Angels”-Chef Frank Hanebuth (56) wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Er soll einem Platzverweis nicht nachgekommen sein, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete. Deshalb musste der 56-Jährige in eine Gewahrsamszelle gebracht werden.

Die Polizei war am 18. Oktober gegen 3 Uhr gerufen worden. Hanebuth hatte offenbar in einem Streit an einem Lokal Security-Mitarbeitern zu Hilfe kommen wollen. Mit dem Platzverweis wollten die Polizisten ebendies verhindern. Nach drei Stunden wurde der Rockerchef aus dem Gewahrsam entlassen.