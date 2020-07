Helikopter-Crash in Australien: Zwei Tote und zwei Verletzte

Anzeige

Broome. Nach einem Hubschrauberabsturz im Nordwesten Australiens sind am Samstag ein Mann und ein Mädchen ums Leben gekommen. Eine Frau und ein weiteres Kind befänden sich in kritischem Zustand, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Polizei des Bundesstaats Western Australia.

Die Maschine stürzte am Samstagnachmittag kurz nach dem Start in Bilingurr, einem Vorort der Stadt Broome, ab. Der Mann und mutmaßliche Pilot starb sofort. Das Mädchen erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Behörde für Verkehrssicherheit wollte Ermittler zur Unglücksstelle schicken.