Helge Schneider bricht Strandkorb-Konzert ab - genaue Gründe sind unklar

Die Besucher hatten sich auf ein schönes Konzert gefreut, am Ende aber wurden sie enttäuscht. Nach vielen Monaten kultureller Zwangspause freuten sie sich auf den Auftritt von Helge Schneider auf der Bühne. Doch was in Augsburg passierte, sorgte für Unverständnis und Kritik.

Wie die „Augsburger-Allgemeine“ berichtet, hat der Künstler seinen Auftritt beim Strandkorb-Open-Air an der Augsburger Messe nach nur 40 Minuten beendet. Die genauen Gründe dafür blieben zunächst im Unklaren.

In einem Video ist zu sehen, wie der Komiker und Kabarettist auf der Bühne hin- und hergeht; dann sagt er: „Das macht einen so’n bisschen wahnsinnig - die Leute, die immer mit ihren Tüten hin und her gehen. Ich sag mal, noch fünf Minuten und ich hör auf.“

Zunächst lacht das Publikum noch, nichts ahnend, dass Schneider wenige Augenblicke später tatsächlich die Veranstaltung abbrechen wird. Dann sagt er, dass er „langsam keinen Bock“ mehr habe, und dass es ihm ziemlich „auf den Sack gehe“, schließlich erklärt er: „Ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab.“

Und weiter lässt er sein Publikum wissen: „Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts mehr machen.“ Unklar bleibt, was Schneider tatsächlich so aufgebracht hat. Mit den Worten: „Das System hier ist fadenscheinig und dumm. Es tut mir leid für euch und vielleicht bekommt ihr euer Geld wieder zurück“ verlassen er und seine Mitstreiter schließlich die Bühne.

Twitternutzer kritisieren Schneider dafür, andere freuen sich, dass er so deutlich Position bezogen habe. Einige verorten ihn wegen seiner Äußerungen auf der Bühne in der „Querdenker“-Szene, andere bedauern diejenigen, die viel Geld für das Ticket gezahlt hätten. Der Hastag „Helge Schneider“ trendete am Samstagabend auf Twitter, weil viele Nutzer darüber diskutierten, was er mit seinen Äußerungen genau gemeint habe.

Der Künstler selbst hat sich bisher nicht zu dem Zwischenfall geäußert. Wie es heißt, ist 20 Minuten nach dem Abbruch ein Sprecher des Managements auf der Bühne aufgetaucht - und hat das Publikum wissen lassen: „Helge Schneider beklagt, dass er keinen Kontakt zum Publikum hat. Wir halten Sie auf unseren Internetseiten auf dem Laufenden, wie und wo Sie Ihr Ticket zurückgeben können. Wir haben die Situation so nicht erwartet, und es tut uns leid.“