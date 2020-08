Heiß und ungemütlich: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Anzeige

Berlin. Auch in den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Deutschland auf hohe Temperaturen und Unwetter einstellen. Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen ab Donnerstagmittag in einem breiten Streifen diagonal über Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dieser Streifen reiche etwa von der niederländischen Grenze bis zum östlichen Mittelgebirgsraum. Vor allem dort könne es zu heftigem Starkregen kommen, hieß es. Im Nordosten und Norden bleibe es jedoch freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen wieder Spitzenwerte von bis zu 35 Grad.

Schauer und kräftige Gewitter

Am Freitag bleibt es heiß und teils ungemütlich. Östlich der Elbe können sich die Menschen zwar über warmes und trockenes Wetter freuen, sonst sei aber mit Schauern und erneut kräftigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 34 Grad. Zum Wochenende nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit etwas ab und es wird wieder ein bisschen kühler, wie der DWD mitteilte.