Heimlich Kondom abstreifen: Stealthing ist ein sexueller Übergriff, urteilt Berliner Gericht

Anzeige

Anzeige

Berlin. Wenn ein Mann beim Sex heimlich das Kondom abstreift und in den Körper seines Opfers ejakuliert, ist das ein sexueller Übergriff. Zu diesem Urteil ist das Berliner Kammergericht gekommen. Damit sei aber noch keine Entscheidung darüber gefallen, wie das sogenannte „Stealthing“ zu beurteilen wäre, wenn es zu keiner Ejakulation kommt, teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Bei dem Urteil ging es um einen Fall aus dem Dezember 2018. Eine Polizeimeisteranwärterin hatte das Tragen des Kondoms zur Voraussetzung für den Sex mit einem inzwischen 38-jährigen Polizisten gemacht und das Fehlen des Kondoms erst nach der Ejakulation des Mannes bemerkt. Sie fühlte sich missbraucht und erstattete Anzeige. Der Täter behauptet, das Präservativ im Eifer des Gefechtes abgestreift zu haben. Wegen des Straftatbestands „Stealthing“ hatte das Amtsgericht Berlin-Tiergarten den Mann zu acht Monaten auf Bewährung und zur Zahlung von 3095,59 Euro an die Polizeimeisteranwärterin verurteilt.

„Stealthing“ kann sogar als Vergewaltigung gewertet werden

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Beim Landgericht Berlin hatte der Angeklagte seine Berufung zunächst auf den sogenannten Rechtsfolgenausspruch beschränkt, die Feststellungen des Amtsgerichts in erster Instanz also quasi anerkannt. Im Ergebnis wurde die Bewährungsstrafe auf sechs Monate reduziert. Gegen dieses Urteil des Landgerichts legte der Angeklagte dann jedoch Revision ein: Sein Verhalten sei nicht strafbar, argumentierte er und wollte einen Freispruch erreichen.

Anzeige

Die Richter am Kammergericht entschieden jetzt, dass das „Stealthing“ dann den Tatbestand des sexuellen Übergriffs erfüllt, wenn der Täter das Opfer nicht nur gegen dessen Willen in ungeschützter Form penetriere, sondern im weiteren Verlauf dieses ungeschützten Geschlechtsverkehrs darüber hinaus in den Körper des Opfers ejakuliere. Im Einzelfall könnte das „Stealthing“ nach Ansicht der Richter sogar als Vergewaltigung gewertet werden.