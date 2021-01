Polizeiwagen kracht in Lärmschutzwand

Anzeige

Heidelberg. Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Heidelberg von der Straße abgekommen und in eine Lärmschutzwand gekracht. Die am Steuer sitzende Beamtin war am Mittwochabend über den Kurpfalzring in Richtung Pfaffengrund gefahren, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Wegen einer Bodenwelle geriet ihr Wagen ins Schleudern und fuhr gegen die Lärmschutzwand. Die Polizistin wurde leicht verletzt, ihr mit im Auto sitzender Kollege blieb unverletzt.

Am Polizeiauto entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.