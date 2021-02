Heftigste Schneefälle seit fast 90 Jahren: Winterchaos lähmt Griechenland

Anzeige

Athen. Noch vor drei Tagen sonnten sich zahllose Athener an den Stränden im Süden der griechischen Hauptstadt, viele wagten sogar einen Sprung ins Meer. Ganz anders das Bild am Dienstag: Da waren die Strände schneebedeckt. Der heftigste Wintersturm seit Jahrzehnten sorgte in Griechenland für chaotische Verkehrsverhältnisse. Viele Autobahnen waren gesperrt, die meisten Nebenstraßen unpassierbar. Vielerorts fiel der Strom aus, zahlreiche Dörfer waren von allen Verkehrsverbindungen abgeschnitten.

„Medea“, nach einer Frauengestalt der griechischen Mythologie, heißt die Kältefront, die Griechenland am Montag aus Nordwesten erreichte und das Land mindestens bis zum Mittwoch fest im Griff haben wird. Im nordgriechischen Florina fiel das Thermometer auf minus 19,4 Grad. Aus der Region wurden Schneehöhen von mehr als einem Meter gemeldet. Schneefälle sind in Nordgriechenland und in den Bergregionen des Landes keine Seltenheit.

Aber am Dienstag war fast ganz Griechenland von einer Schneedecke überzogen. Auch in der Hauptstadt Athen, wo es nur sehr selten schneit und die Flocken sich meist am Boden auflösen, gingen seit Montagabend heftige Schneefälle nieder. Auf der Akropolis, dem Wahrzeichen der griechischen Hauptstadt, wurden bei dichtem Schneetreiben und Temperaturen um null Grad 30 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Verkehrsbehinderungen im ganzen Land

Die heftigen Schneefälle führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Stadtbahn, die vom Hafen von Piräus quer durch Athen in die nördlichen Vororte führt, stellte ihren Betrieb am Dienstag komplett ein. Auch Straßenbahnen und Linienbusse verkehrten nur sporadisch. Die Athener U-Bahn fuhr weitgehend planmäßig, aber die überwiegend ebenerdig verlaufende Linie zum Flughafen war wegen der Schneemassen nicht befahrbar. Der Athener Airport war zwar in Betrieb, aber wegen der Corona-Reisebeschränkungen gibt es ohnehin nur wenige Flüge.

Schnee und Winterwetter in Larisa, Hauptstadt der griechischen Region Thessalien. © Quelle: imago images/ANE Edition

Die Regierung rief die Bürger auf, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen. Die für Dienstag geplanten Corona-Impfungen wurden ausgesetzt. Auf Anordnung des Wirtschaftsministeriums mussten die Supermärkte bereits um 18 Uhr schließen. Die Einzelhandelsgeschäfte und Schulen sind wegen des Corona-Lockdowns ohnehin zu. Am Dienstagnachmittag waren auf den verschneiten Straßen und Plätzen Athens nur wenige Menschen unterwegs. Manche Passanten hielten das ungewohnte Bild der verschneiten Hauptstadt auf ihren Handys fest.

Stärkste Schneefälle seit 1934

Die Schneemassen ließen zahlreiche Bäume umstürzen, die ihrerseits Stromleitungen beschädigten. Allein in der Hauptstadtregion Attika waren am Dienstag 14 Gemeinden ohne Elektrizitätsversorgung. Betroffen waren vor allem höher gelegene Vororte im Norden Athens. Hier waren die meisten Straßen wegen des Neuschnees unpassierbar.

Die Meteorologen sprechen von den stärksten Schneefällen seit 1934. In der Nacht zum Mittwoch, so ihre Prognose, soll sich die Lage in Athen beruhigen. Dann zieht die Kaltfront nach Südosten weiter – und bringt starke Schneefälle nach Kreta und zu den Inseln der östlichen Ägäis.