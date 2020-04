Heftiger Schneesturm: Mann sitzt seit März in kalifornischer Geisterstadt fest

Anzeige

Cerro Gordo. Ein Geschäftsmann aus Texas sitzt seit einem Monat in einer verlassenen Geisterstadt in Kalifornien in Quarantäne - unfreiwillig. Brent Underwood hatte die verlassene Ortschaft Cerro Gordo besucht und kommt dort nun wegen eines Schneesturms nicht wieder weg.

Underwood hatte das völlig heruntergekommene Goldminen-Städtchen, das rund 500 Kilometer nordöstlich von Los Angeles in einem Hochwüstencanyon liegt, 2018 gekauft. Er war fasziniert von der Geschichte von Cerro Gordo. Ende des 19. Jahrhunderts, als 5000 Minenarbeiter und deren Familien in dem Ort wohnten, gab es dort wöchentlich einen Mord. Seither soll es in Cerro Gordo spuken. Was den Geschäftsmann auf die Idee brachte, dort eine Touristenattraktion aufzubauen.

Viertägiger Schneesturm

Mitte März war er mit seinem Wagen zu einer Inspektion seines Anwesens gefahren. Auf Instagram schreibt er: „Es war warm genug, dass ich in Shorts und T-Shirt draußen sein konnte.“ Doch dann fegte über Nacht ein Schneesturm über die Gegend. Es schneite vier Tage durch. Die einzige Bergstraße zurück in die Zivilisation ist seitdem unpassierbar.

Der 32-Jährige lebt in einem kleinen Haus, dass einem Verwalter gehört, der aber gerade in Arizona bei einem kranken Verwandten ist. So hat er zwar Strom und genügend Konserven um nicht zu verhungern, aber kein fließendes Wasser. Er schmilzt den Schnee, um zu trinken, wie er schreibt.

Die Zeit vertreibt sich Underwood mit Wandern. Nach eigenen Angaben hat er sich außerdem mit zwei Krähen angefreundet. Geister hat er nach eigenen Angaben bislang noch nicht getroffen. Über das Timing seines Missgeschicks ist er mehr als happy: „Ich kriege gar nichts von der Coronavirus-Pandemie im Land mit und kann meine Arbeit von hier mit dem Laptop machen. Ich habe es echt nicht eilig, wieder in meine normale Welt zurückzukehren.“

RND/sin