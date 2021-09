Heftige Regenfälle lösen Springfluten in Spanien aus

Anzeige

Barcelona. Nach heftigen Stürmen und Gewittern haben Springfluten im Nordosten von Spanien schwere Schäden angerichtet. In der Ortschaft Alcanar in Katalonien rissen die Wassermassen am Mittwoch Autos mit sich und überschwemmten Häuser, wie Bilder des spanischen Fernsehsenders TVE zeigten. In dem Ort fielen in der Nacht innerhalb von zwei Stunden mehr als 215 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Video Schwere Schäden durch Sturm und Starkregen in Spanien 0:50 min Sturm und Starkregen haben am Mittwoch in Teilen Spaniens für schwere Schäden gesorgt. Besonders betroffen: die Region um die Küstenstadt Alcanar in Katalonien. © Reuters

Auch in der Hauptstadt Madrid und anderen Gegenden Zentralspaniens regnete es in der Nacht. Der nationale Wetterdienst registrierte Gewitter mit mehr als 9000 Blitzen. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Die Behörden forderten die Menschen auf, zuhause zu bleiben und warnten vor weiterem Regen im Verlauf des Tages, der Überschwemmungen auslösen könnte.