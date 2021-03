Schiffseigentümer entschuldigt sich für Blockade am Suezkanal

Anzeige

Ismailia. Der Eigentümer des im Suezkanal havarierten Riesenfrachters hat um Verzeihung für die dadurch ausgelöste Blockade der Schifffahrt in der wichtigen Wasserstraße gebeten. „Es tut uns sehr leid, dass wir den Schiffen, die im Suezkanal fahren oder planen, dort zu fahren, enorme Sorgen bereiten“, erklärte das japanische Unternehmen Shoei Kisen am Donnerstag. Man versuche gemeinsam mit den ägyptischen Behörden, das Schiff so schnell wie möglich wieder flott zu bekommen, doch das sei extrem schwierig.

Die knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite „Ever Given“ war am Dienstag etwa sechs Kilometer nördlich von Suez auf Grund gelaufen. Sie steckt zwischen beiden Ufern des Kanals fest und blockiert damit den gesamten Kanal, der für den Seehandel zwischen Europa und Asien äußerst wichtig ist. Experten zufolge ist so etwas in der 150-jährigen Geschichte des Kanals noch nie passiert.

Schlepper versuchten, das Schiff wieder flott zu bekommen, während sich an beiden Kanalausgängen ein Stau von mindestens 150 Schiffen bildete, wie der Dienstleister Leth Agencies mitteilte. Die in der Nacht unterbrochenen Bergungsarbeiten wurden am Donnerstag wieder aufgenommen. Ein Behördensprecher, der anonym bleiben sollte, teilte mit, man hoffe, keine Container abladen zu müssen, weil das Tage dauern würde.