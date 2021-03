Haus vom Tornado getroffen – US-Wettermann geht trotzdem auf Sendung

Anzeige

Er hatte im Fernsehen über die tödlichen Tornados berichtet, die über Alabama hinwegzogen. Dann nahm sich James Spann, der Chefmeteorologe des Senders ABC 33/40 in Birmingham kurz Zeit, um seiner Frau eine Kurznachricht zu schreiben. Spann wollte sichergehen, „dass sie im Schutzraum ist.“

Ein paar Minuten später musste ein Kollege kurz für den Emmy-gekürten Spann übernehmen. Der wollte aufgrund der sich an seinem Heimatort zunehmend verschlechternden Unwetterlage „noch schnell ein paar Leute informieren“, wie ihn die „Washington Post“ zitierte. Nach einer Viertelstunde kehrte Spann zurück. Die Tornados hatten sein Haus getroffen. „Es ist schlimm. Es ist schlimm“, habe Spann gesagt. Seine Frau indes habe die Katastrophe unbeschadet überstanden.

Und dann straffte sich Spann, der als „Alabamas bekanntester und bedeutendster Wettermann“ gilt, kurz und ging an die Arbeit zurück. Seine „The Show must go on“-Haltung beeindruckte Kollegen, „Die Gelassenheit, die er sich bewahrt hat, ist kaum zu glauben“, staunte Meteorologe Pat Cavlin aus Florida bei Twitter.

Später dankte Spann via Twitter allen, die sich Sorgen gemacht hätten. Die Schäden an seinem Haus seien im Nachhinein zumindest nicht so gravierend, dass er es neu aufbauen müsse, Er bedankte sich für die Freundlichkeit und Anteilnahme und bat, „denjenigen im Bundesstaat zu helfen, die viel schlimmere Schäden erlitten haben.“