Hauptzeuge verweigert Aussage: Prozess im Fall von George Floyd gerät ins Stocken

Minnesota. Morries Lester Hall gilt als einer der wichtigsten Zeugen im Gerichtsprozess zum Tod von George Floyd im US-amerikanischen Minneapolis. Nun hat der 42-Jährige am Dienstag seine Aussage verweigert, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Das soll er zugeschaltet per Video über seinen Anwalt mitgeteilt haben.

Hall könnte neue Erkenntnisse bringen

Hall war ein enger Freund von George Floyd. Sie saßen am 25. Mai vergangenen Jahres zusammen im Auto, bevor die Polizei Floyd aus dem Auto zog und zu Boden brachte. Aus Angst sich selbst zu belasten hat Hall nun seine Aussage in der Anhörung verweigert, berichtet „New York Times“.

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung hätten zahlreiche Fragen an Hall gehabt – er könnte wichtige neue Erkenntnisse im Mordprozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin bringen. Dabei geht es um den gefälschten 20 Dollar Schein, den Floyd in dem Supermarkt verwendet hatte, woraufhin es zum Polizeieinsatz kam, aber auch um möglichen Drogenkonsum. Der Verteidiger von Chauvin, Eric Nelson, argumentiert, dass Floyd an einer Kombination aus Drogen und einer unentdeckten Herzerkrankung gestorben sei und nicht laut Staatsanwaltschaft an fehlender Blutzirkulation zu seinem Gehirn, ausgelöst durch Chauvins Knie auf Floyds Hals. Wie Floyds Freundin Courtney Ross letzte Woche aussagte, habe Hall seinem Freund die Drogen verkauft.

Bis Donnerstag soll der Anwalt von Hall nun einen Fragenkatalog zusammenstellen, die ohne jegliche strafrechtliche Belastung beantwortet werden können.

Hall sitzt derzeit wegen verschiedener Delikte im Gefängnis. Er ist mehrfach vorbestraft, zeigte sich unkooperativ. Noch vor seiner Verhaftung äußerte er gegenüber Reportern, dass er die Stimme Floyds und ein wichtiger „Schlüsselzeuge“ sei. Eine Entscheidung des Richters zum weiteren Vorgehen steht noch aus.