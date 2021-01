Parkplätze schon am Morgen voll: Erneuter Ansturm auf Harz und Sauerland

Anzeige

Torfhaus/Winterberg. Der Ansturm auf die deutschen Winter-Ausflugsgebiete hält weiter an: Wanderer und Rodler steuerten die Parkplätze in den teils verschneiten Orten im Harz schon am Samstagmorgen an. Die Polizei Goslar twitterte am Vormittag, dass die Parkplätze weitgehend ausgelastet seien, es auf der Bundesstraße 4 von Bad Harzburg Richtung Torfhaus einen langen Stau gebe.

Sie appellierte an Tagesauflügler, weiträumig auf andere Bereiche im Harz auszuweichen und die Rettungswege frei zuhalten. Auch der Großraumparkplatz in Torfhaus war überfüllt, viele Autofahrer parkten am Straßenrand.

Video NRW: Viele Schneetouristen und Unfälle rund um Winterberg 1:07 min Ein Polizeisprecher des Hochsauerlandkreises berichtete am Abend von extrem vielen Besuchern und Verkehrsbehinderungen. © dpa

Die Schlepplifte sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen, aber viele Familien und auch Gruppen machten sich zu Fuß auf den Weg. Schon an den vergangenen Tagen stauten sich die Autos in Ausflugsorten kilometerlang.

Großeinsatz der Polizei in Winterberg

Auch der Ansturm auf Winterberg im Sauerland hält weiter an. Schon am Samstagmorgen meldete die Stadt auf Facebook „erste Verkehrsstauungen“.

Wie die „WAZ“ berichtet, bekommt die Stadt an diesem Wochenende Unterstützung: Die Polizei im Hochsauerlandkreis wird verschärft darauf achten, dass die Maskenpflicht und die Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Die Polizei selbst kündigte auf Facebook einen „größeren Einsatz“ an.