Harry und Meghan: So versucht der Buckingham-Palast, vom Interview abzulenken

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich auf eine Gartenterrasse gegenüber von Talk-Legende Oprah Winfrey gesetzt und in Ruhe ihre Fragen beantwortet. Allein das wäre unmöglich, würde das Paar noch Teil der „Firma“ sein, wie die britische Königsfamilie intern genannt wird. In solcher Offenheit über das Innenleben der Royals zu sprechen, wäre schlicht nicht zugelassen worden – lautet das angebliche Motto der Queen doch „Never explain, never complain“ (Niemals erklären, niemals beschweren).

Jede der Aussagen von Meghan und Harry hat schon für sich das Potenzial für einen Skandal oder zumindest ein großes Medienecho: Die beiden haben heimlich geheiratet, Herzogin Kate hat Meghan zum Weinen gebracht und auch über rassistische Erlebnisse im britischen Königshaus spricht Meghan. Mit den Wellen, die das Interview nach sich zieht, wird sich der Buckingham-Palast noch lange beschäftigen müssen.

Oder doch nicht? Denn schon im Vorfeld wurden angeblich palastnahe Quellen in den britischen Boulevardmedien mit der Aussage zitiert, dass das Interview im Laufe der Zeit vergessen sein werde. Es sei während der Corona-Pandemie, der Impfstrategie und der Erkrankung Prinz Philips nur ein Nebenschauplatz. Und dieses Narrativ hat das Königshaus in den vergangenen Tagen durch PR-Maßnahmen zusätzlich verstärkt.

Königshaus: Interview nur Nebenschauplatz

Noch am Sonntag postete der offizielle Instagram-Kanal von Herzogin Kate und Prinz Williams ein Video zu der Wohltätigkeitsarbeit der beiden. Eigentlich nichts besonderes, wenn es nicht der Zeitpunkt wäre: nur ein paar Stunden vor der Ausstrahlung des „Megxit“-Interviews. Und es fand wohlwollende Erwähnungen in mehreren Boulevardmedien. Auch die Queen meldete sich am Sonntag in einer kurzen Fernsehansprache zu Wort, was sie normalerweise nur zu Weihnachten tut. Anlass war der Commonwealth-Day.

Das zeigt, dass der Buckingham-Palast in Sachen PR momentan mehrgleisig zu fahren scheint: Einerseits soll dem Interview jegliche Wichtigkeit abgesprochen werden, andererseits sollen die Aktivitäten der verbliebenen Mitglieder der Royals hervorgehoben werden.

Mit Mobbingvorwürfen vom Meghan-Interview ablenken?

Als ein weiterer Versuch der britischen Königsfamilie, das Interview von Harry und Meghan mit anderen Themen zu überspülen, kann die Reaktion auf die Mobbingvorwürfe gewertet werden, die in der britischen Zeitung „The Times“ von ehemaligen Palastmitarbeitern geäußert wurden. Der Buckingham Palace widmete diesen Vorwürfen überraschend viel Aufmerksamkeit und veröffentlichte am vergangenen Mittwoch sogar ein Statement - sehr ungewöhnlich angesichts der anonymen Anschuldigungen.

In der Stellungnahme heißt es, die Personalabteilung werde die Mobbingvorwürfe untersuchen, über die man „sehr besorgt“ sei. Die involvierten Angestellten, auch frühere, sollten dabei eingebunden werden. Der königliche Haushalt habe seit etlichen Jahren ein Regelwerk, das einen würdevollen Umgang am Arbeitsplatz vorschreibe. Mobbing oder Schikane würden daher nicht toleriert.

Meghans Anwälte hatte die Vorwürfe bereits zuvor als „kalkulierte Schmutzkampagne, die auf irreführender und schädlicher Falschinformation beruht“, zurückgewiesen. Es sei kein Zufall, dass diese „verzerrten, einige Jahre alten Vorwürfe“ an die britische Presse herangetragen würden, kurz bevor Meghan und Harry „offen und ehrlich über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre“ sprechen wollten. Es handle sich um „eine kalkulierte Verleumdungskampagne, die auf irreführenden und schädlichen Fehlinformationen basiere“.

Kritik aus den sozialen Medien: Doppelmoral beim Buckingham Palace?

In den sozialen Medien sorgte das Statement des Buckingham Palace zu den Mobbingvorwürfen für Empörung. Denn das Wort „Untersuchung“ brachte Assoziationen mit einem anderen Fall im britischen Königshaus zurück, der eben nicht interne Ermittlungen nach sich zog: die Missbrauchsvorwürfe gegenüber Queen-Sohn Prinz Andrew. Der Vorwurf: Ein angebliches Fehlverhalten Meghans werde tiefgehend untersucht, während ein mögliches kriminelles Fehlverhalten eines anderen Familienmitglieds zu keinen internen Ermittlungen führte.

Andrew hatte Verbindung zu Jeffrey Epstein, der einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieben haben soll. Nachdem der Prinz ein desaströses Interview dazu gegeben hatte, wurde er zwar von seinen öffentlichen Pflichten entbunden, doch eine offizielle interne Ermittlung hat es bis heute nicht gegeben. Kritiker in den sozialen Medien werfen den Royals deshalb Doppelmoral vor.

Königsfamilie schützt Mitglieder – aber nicht alle

PR-Expertin Diana Burke analysierte für das „Forbes“-Magazin die PR-Strategie der britischen Königsfamilie und kommt zu einem vernichtenden Ergebnis. „Krisenkommunikation erfordert, dass ein Team den Instinkt ‚Kampf oder Flucht’ vermeidet, innehält, Fakten sammelt und einen gemessenen Ansatz verfolgt. Die ‚Untersuchung‘ über das gemunkelte Mobbing der Herzogin wurde [von der Öffentlichkeit] mit endlosen Geschichten über den Mangel an Ermittlungen gegen Prinz Andrew beantwortet“, sagte sie. „Hätte der Palast die wahrscheinlichste Reaktion auf eine ‚Untersuchung‘ durchdacht, hätte er erkannt, dass dringlichere Untersuchung erwartet werden würden.“

Der Fall Andrew zeigt, wie die britische Königsfamilie selbst bei schlimmsten Vorwürfen einige ihrer Mitglieder vor der Presse schützt und in Sicherheit bringt. Die medialen Gegenmaßnahmen bei Harry und Meghan waren dagegen weitaus stärker auf Konfrontation ausgelegt. Doch die beiden sind auch nicht mehr aktiver Teil der britischen Königsfamilie. „Never explain, never complain“, das Motto der Queen, heißt also nicht, dass die Royals in Sachen PR tatenlos sind.