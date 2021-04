Badebesucher finden Teile von menschlichem Skelett an Elbstrand

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Nach dem Fund mutmaßlich menschlicher Knochen ermittelt die Polizei im Landkreis Harburg südlich von Hamburg. Badende hätten die Skelettteile am Mittwoch am Elbestrand in der Gemeinde Drage gefunden, teilte die Polizei mit. Der Fundort sei am Donnerstag bei Niedrigwasser erneut intensiv abgesucht wurden. Dabei wurden laut Polizei keine weiteren Knochenteile gefunden.

Ob ein Zusammenhang zu Straftatbeständen oder Vermisstenfällen der Vergangenheit besteht, müssten die Ermittlungen ergeben, heißt es weiter. Im Sommer 2015 waren eine Mutter (43) und ihre Tochter (12) verschwunden, der Vater wurde später aus der Elbe gezogen. Die Polizei ging in ihren Ermittlungen davon aus, dass der 41 Jahre alte Familienvater erst die beiden und dann sich selbst umgebracht hatte.

„Wir können uns definitiv nicht festlegen, die Rechtsmedizin muss nun überprüfen, welches Geschlecht die Funde haben und wie alt sie sind“, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund des Fundortes in der Nähe zum Wohnort der Familie könne ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Vor Mitte nächster Woche seien Laborergebnisse wegen Ostern nicht zu erwarten.